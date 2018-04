Saga para se chegar ao melhor de Elis

Mas, se quiserem saber, Cesar faria tudo de novo. "Era uma curtição. Nós não tínhamos preconceito. As gravadoras apostavam, as ideias surgiam e a gente ficava encantado com as possibilidades", conta ele, em entrevista ao Estado.

O sucesso do espetáculo, que ficou um ano e dois meses em cartaz, no teatro Bandeirantes, foi repetido com o disco, que trouxe "90% do show". Mas não foi tão fácil quanto se pensa, pois na hora de gravar, ficou complicado separar as músicas e os textos. "Aí eu falei para o Mazzola, o produtor: "vamos todo mundo para o estúdio"". E lá foi o elenco inteiro, atores e figurantes inclusos, para a sala de gravação.

"Passamos 4 ou 5 dias microfonando todo pessoal. O Mazzola fez um trabalho excelente e gravamos o show na íntegra. Depois tiramos um pouquinho".

E assim se fez o registro do espetáculo que, entre seus trunfos logísticos e artísticos, também lançou o compositor Belchior. "Para a segunda parte do show, decidimos tocar coisas novas. Belchior foi ao teatro nos mostrar Como Nossos Pais e incorporamos ela ao espetáculo".