Saga o Senhor dos Anéis será reexibida

Para os espectadores que quiserem matar a saudade dos personagens de J.R.R. Tolkien antes da estreia de O Hobbit - Uma Jornada Inesperada, os filmes da trilogia O Senhor dos Anéis serão reexibidos em sessões especiais entre terça e quinta em salas das redes Cinemark e UCI, às 19h e às 19h30. Os longas A Sociedade do Anel (2001), As Duas Torres (2002) e O Retorno do Rei (2003), foram todos dirigidos por Peter Jackson, também responsável pela nova produção. Além de rever a história, os fãs poderão assistir às cenas que não foram mostradas no cinema quando os longas estavam em cartaz. As cópias exibidas nesta semana terão 50 minutos a mais de projeção. Como os filmes originais têm cerca de três horas cada um, prepare pipoca e refrigerante para encarar a maratona. / JOÃO FERNANDO