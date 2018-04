Saem regras do software público do país Foi publicada ontem no Diário Oficial da União uma instrução normativa que estabelece as normas de criação do Software Público Brasileiro. Modelo de licença livre, o software será adotado por todo o governo e permitirá a utilização gratuita de seus conteúdos para fins de cópia e distribuição, além do compartilhamento e transmissão em qualquer dispositivo físico e virtual. É amparado na "tese do bem público".