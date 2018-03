Saem primeiras grifes do staff de Fátima Lília Telles na reportagem e Gregório Duvivier na área de entretenimento são algumas das primeiras grifes acertadas pela Globo para o novo programa matinal de Fátima Bernardes. Outro nome praticamente certo na equipe é o do Titã Branco Mello, que assinará a linha musical da atração. Gregório é ator e poeta, protagonista da série Os Buchas, hit da web que passou pela OiTV e chegou agora ao canal Multishow. Lília é repórter do jornalismo da Globo. Os trabalhos estão em ritmo acelerado para o fechamento do elenco. A ideia é que em maio sejam gravados de 10 a 15 pilotos do novo programa, expediente exaustivo até se acertar o tom ideal para a estreia, ainda sem data certa.