Saem indicados do Prêmio Shell de Teatro de São Paulo

A organização do Prêmio Shell de Teatro de São Paulo divulgou nesta segunda-feira, 20, os indicados para as nove categorias que premiam os melhores trabalhos do teatro paulista.

A peça "Raptada pelo raio" recebeu o maior número de indicações para o prêmio, que chega a sua 22ª edição. Além de concorrer na categoria Autor (Pedro Cesarino), o espetáculo foi indicado por melhor Cenário e Iluminação. Na disputa com Cesarino está Eduardo Ruiz ("Chorávamos terra ontem à noite").

Na categoria Ator, concorrem João Miguel ("Só"), e Eduardo Okamoto ("Eldorado"). Na categoria Atriz, disputam Fernanda Montenegro ("Viver sem tempos mortos"), Betty Faria ("Shirley Valentine"), e Juliana Galdino ("Comunicação a uma academia"). Foram indicadas apenas as peças que estrearam no primeiro semestre do ano.

Confira a relação completa dos indicados do primeiro semestre do Prêmio Shell de Teatro de São Paulo:

Autor:

Eduardo Ruiz por "Chorávamos terra ontem à noite"

Pedro Cesarino por "Raptada pelo raio"

Direção:

Francisco Medeiros por "Réquiem"

Marco Antonio Rodrigues por "Querô , uma reportagem maldita"

Rodolfo García Vázquez por "Justine"

Ator:

Eduardo Okamoto por "Eldorado"

João Miguel por "Só"

Atriz:

Betty Faria por "Shirley Valentine"

Fernanda Montenegro por "Viver sem tempos mortos"

Juliana Galdino por "Comunicação a uma academia"

Cenário:

Daniela Thomas por "Viver sem tempos mortos"

Simone Mina por "Raptada pelo raio"

Figurino:

Gabriel Villela por "Vestido de noiva"

Inês Sacay por "Réquiem"

Iluminação:

Alessandra Domingues por "Raptada pelo raio"

Alessandra Domingues por "Só"

Rodolfo García Vázquez por "Justine"

Música:

Bruno Perillo por "Querô, uma reportagem maldita"

Daniel Maia por "Vestido de noiva"

Categoria especial: