Saem indicados ao Streamy Awards, o Emmy da webTV

Merece atenção o item ?melhor integração de publicidade?. É que nas web series, o mercado anunciante pode ser inserido de diversas maneiras - seja via vídeo publicitário, janelas pop up ou hospedando a atração em um site.

Os indicados foram escolhidos pela Internacional Academy of Web Television. A premiação está bem dividida entre ?conteúdo amador? e ?conteúdo profissional?. Atores famosos, como Lisa Kudrow, Neil Patrick Harris e Rosario Dawson, concorrem com nomes desconhecidos do grande público.

A cerimônia está marcada para o dia 28, em Los Angeles. E será transmitida ao vivo - pela internet, é claro, no site www.streamys.org. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.