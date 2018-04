Saem finalistas do prêmio Zaffari & Bourbon de Literatura A Universidade de Passo Fundo anunciou hoje, em Porto Alegre, os 11 finalistas do 5º Prêmio Zaffari & Bourbon de Literatura, que vai dar ao vencedor do melhor romance em língua portuguesa o prêmio de R$ 100 mil. Dos 215 autores que se inscreveram, continuam na disputa: Adriana Lunardi (?Corpo estranho?), Ana Maria Gonçalves (?Um defeito de cor?), Antônio Torres (?Pelo fundo da agulha?), Daniel Galera (?Mãos de cavalo?), Flávio Carneiro (?A confissão?), Helder Macedo (?Sem nome?), José Saramago (?As intermitências da morte?), Luiz Ruffato (?Vista parcial da noite?), Maria Valéria Rezende (?O vôo da guará vermelha?), Mia Couto (?O outro pé da sereia?) e Milton Hatoum (?Cinzas do Norte?). Entre as editoras, aparecem empatadas com quatro indicações cada, a Companhia das Letras e a Record. A editora Rocco aparece em seguida com dois autores indicados. Dos concorrentes, alguns deles puderam ser vistos circulando e participando da última edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip. Foi o caso de Antônio Torres, Ana Maria Gonçalves e Mia Couto. O jovem Daniel Galera também esteve passeando pela cidade histórica, mas sem integrar a lista da programação oficial. Segundo Regina Zilberman, presidente da comissão julgadora do Prêmio Zaffari & Bourbon de Literatura, a ocasião é uma boa oportunidade para atualizar os jurados sobre a produção literária portuguesa. ?Trabalhamos de forma racional. A primeira consulta foi feita à comunidade acadêmica brasileira, o que permitiu a primeira triagem. Depois foi utilizado um sistema de notas para se chagar aos finalistas. É uma tarefa gratificante porque atualiza os jurados sobre a produção em língua portuguesa. Espero que a escolha final agrade a todos?, afirmou ela. Além de Regina Zilberman, integram a comissão julgadora do 5º Prêmio Zaffari & Bourbon: Ignácio de Loyola Brandão, escritor; Benjamin Abdala Junior, professor titular da FFLCH da USP; José Luís Jobim de Salles Fonseca, doutor em Letras (Ciência da Literatura) pela UFRJ; e Paulo Ricardo Becker, doutor em Lingüística e Letras pela PUC-RS. A Jornada de Passo Fundo, marcada para 27 a 31 de agosto, é uma realização da Universidade de Passo Fundo (UPF) e Prefeitura Municipal de Passo Fundo, e tem patrocínio cultural de Petrobras, Banrisul, Caixa RS, Eletrobrás, RGE, Coca-Cola, Fonte Ijuí e Grazziotin.