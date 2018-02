Saem finalistas do Booker Prize Foram anunciados os 13 finalistas do Booker Prize, mais importante premiação literária de língua inglesa. O já vencedor do prêmio Alan Hollinghurst concorre com a obra The Stranger"s Child, e Julian Barnes, três vezes finalista, com The Sense of an Ending. Além deles, estão na lista, entre outros, o irlandês Sebastian Barry, com o livro On Canaan"s; Stephen Kelman, com sua obra de estreia, Pigeon English; e os canadenses Patrick deWitt - The Sisters Brothers; Esi Edugyan - Half Blood Blues; e Alison Pick - Far To Go. Dos anunciados, seis serão selecionados como finalistas em 6 de setembro. O vencedor, com prêmio de US$ 82 mil, sairá em 18 de outubro. / AP