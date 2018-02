Saem finalistas de prêmios

Na comparação entre os todos os finalistas, cinco autores saíram com indicação nos dois prêmios: Chico Buarque de Holanda com Leite Derramado, Carlos de Britto Mello com A Passagem Tensa dos Corpos, Bernardo Carvalho com O Filho da Mãe, Rodrigo Lacerda com Outra Vida, entre os romances, além de Lar, livro de poesia de Armando Freitas Filho.

Com um número recorde de inscritos (2.867 livros), o Jabuti privilegiou tanto nomes de autores conhecidos, como Luis Fernando Verissimo (Os Espiões) e João Ubaldo Ribeiro (O Albatroz Azul), como também de jovens talentos - é o caso da gaúcha Carol Bensimon e seu Sinuca Embaixo d"Água. A lista de romances contou também com um título já premiado este ano: Se Eu Fechar os Olhos Agora, de Edney Silvestre, vencedor na categoria estreante do Prêmio São Paulo de Literatura. Com isso, ele faturou R$ 200 mil. Curiosamente, o ganhador entre os veteranos, A Minha Alma É Irmã de Deus, de Raimundo Carrero, não se classificou entre os finalistas.

Os vencedores do Jabuti serão anunciados no dia 4 de novembro, quando cada um receberá R$ 3 mil.

Anteontem, antes do anúncio do Portugal Telecom, a coordenadora da curadoria, Selma Caetano, afirmou que, diferentemente da edição anterior, nesta não houve nenhuma unanimidade do júri na avaliação das obras concorrentes - tanto que, das 54 semifinalistas, 38 tiveram voto de ao menos 1 dos 11 jurados.

A Companhia das Letras emplacou seis dos dez livros que vão à final, incluindo os dois únicos de não-brasileiros, Caim, do português José Saramago (1922- 2010), e AvóDezanove e o Segredo do Soviético, do angolano Ondjaki. Entre os títulos de brasileiros, a editora teve selecionados A Passagem Tensa dos Corpos, de Carlos de Brito Mello, Lar, de Armando Freitas Filho, O Filho da Mãe, de Bernardo Carvalho, e Leite Derramado, de Chico Buarque.

Da Objetiva/Alfaguara, concorrem aos prêmios de R$ 100 mil (1.º colocado), R$ 35 mil (2.º) e R$ 15 mil (3.º) Outra Vida, de Rodrigo Lacerda, e Pornopopeia, de Reinaldo Moraes. Olhos Secos (Rocco), de Bernardo Ajzenberg, e Monodrama (7Letras), de Carlito Azevedo, completam a lista.

Poesia. Durante os argumentos para as escolhas dos finalistas, o curador Manuel da Costa Pinto destacou a presença da poesia nesta edição, com os livros de Armando Freitas Filho e de Carlito Azevedo, mas chamou mais a atenção o comentário de Leyla Perrone-Moisés sobre Pornopopeia. "Este livro provocou bastante discussão hoje cedo", começou, referindo-se ao fato de se tratar de um "coquetel de sexo e aventuras amorais". "O que interessa é que é uma grande orgia verbal", avaliou. O resultado final sai no dia 8 de novembro.