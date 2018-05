Saem 104 nomes indicados a prêmio Foram divulgados os indicados para a 22.ª edição do Prêmio da Música Brasileira. Este ano, Zeca Pagodinho, Arnaldo Antunes, Pato Fu, Hamilton de Holanda, Paulo César Pinheiro, Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho lideram com três indicações cada um. Ao todo, são 104 nomes, selecionados a partir dos 567 CDs e 88 DVDs inscritos e distribuídos em 16 categorias. A cerimônia de entrega está marcada para 6 de julho, no Teatro Municipal do Rio. Nesta edição, o homenageado será Noel Rosa, cujo centenário de nascimento foi comemorado em dezembro do ano passado. A lista completa dos indicados pode ser conferida no site www.premiodemusica.com.br.