Sabrina eleva em 43% ibope AB da Record A chegada de Sabrina Sato à Record, pelo menos no programa de estreia, promoveu não só uma injeção de audiência quantitativa à faixa das 20h30 às 23 h do sábado, mas também uma plateia mais qualitativa ao horário. Segundo dados do Ibope, os públicos A e B foram responsáveis por 29% do bolo total da audiência. Isso significa, só nesse nicho, 43% de crescimento, considerando a média do horário nas quatro semanas anteriores. O público C1 representou 39%. Na quantidade, sem discriminar faixa social, a audiência cresceu 44%. Os dados, do Ibope na Grande São Paulo, foram surpreendentes até para a Record, que mira o gosto popular.