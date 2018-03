Sabores de Santa Cecília

Com uma nova safra de bares, cafés e restaurantes, a Santa Cecília é o bairro da vez. Ainda que muitas vezes confundida com o vizinho rico, Higienópolis, a região possui identidade e estilo próprios. Lá, as frescuras não têm vez. Nas casas tradicionais, garçons à moda antiga servem as receitas de sempre: a feijoada, o acarajé, a pizza no balcão.

E, mesmo nos novos endereços, a aposta costuma passar longe das invencionices. No lugar da cozinha contemporânea, aqui, a regra é trazer comida descomplicada, 'com jeito de casa', em ambientes despojados.Clique e veja o mapa que o Divirta-se preparou com as novidades e os melhores clássicos dessa fatia da cidade.