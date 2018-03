Saber não é viver

Enquanto o Universo é infinitamente completo e pleno, cada parte precisa de consciência ativa para experimentar a plenitude. Por isso andamos todos entre o céu e a Terra desejando e correndo atrás de satisfações, porque reconhecemos a imperfeição, que consiste apenas em consciência limitada. Porém, com a mesma intensidade da limitação acontece também o chamado que convida a participar da plenitude, pois em algum lugar recluso da alma de cada parte, e na humana não é diferente, reside a plenitude. Como acessá-la? Como experimentar isso que sabemos ser real, mas que sempre limitamos com a nossa insistente ignorância? Saber não é o mesmo que viver a experiência, além de reconhecer a plenitude cada um de nós deve agir com plenitude.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Poderia você pensar num poder maior do que o amor? Talvez tenha vindo à sua mente a palavra dinheiro, o deus ingrato que faz tremer a fé no amor. Essa é uma provação, uma tentação que você terá de enfrentar.

TOURO 21-4 a 20-5

O verdadeiro sucesso acontecerá quando os seus propósitos pessoais, legítimos e alimentados pela ambição, incluam benefícios impessoais também. Isto é, seu sucesso deve, necessariamente, ser o sucesso alheio também.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Todo dia ocorre nascimento e morte; todo dia você desperta, permanece na vigília e à noite dorme, sua consciência morre, mergulha em outro mundo. Todo dia a morte e a imortalidade se entrelaçam através de sua alma.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Seja útil, tome a corajosa atitude de prestar serviço ainda que não receba recompensa por isso. É de fundamental importância estabelecer uma base sólida sobre a qual construir relacionamentos de cooperação.

LEÃO 22-7 a 22-8

Com certeza, não é a honestidade que rege o jogo dos relacionamentos humanos, mas a normalidade da situação não é convite para você desempenhá-la. É dando que se recebe, você recebe o mesmo que você oferece.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Desta vez, a inspiração não vem de dentro, mas da boca das pessoas próximas que, falando o que não tinham intenção de dizer, suas palavras vêm ao encontro de seus desejos. Isso prova que a vida continua mágica.

LIBRA 23-9 a 22-10

Você não tem poder de fogo suficiente para que o mundo seja como você o deseja, mas tem capacidade suficiente para começar essa transformação no foro íntimo de seu coração, mudando as respostas que você dá a esse mundo.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Nada de bom resultaria tentar controlar alguém, no fim você se frustraria e decepcionaria, ou você não sabe que é virtualmente impossível controlar alguém? Você pode tentar, mas a frustração será inevitável.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Tornar-se consciente de como as coisas são só pode levar a alma a se tornar mais graciosa e alegre. Se por acaso acontecer o contrário, isso não pode ser atribuído à consciência, mas à reação da alma diante dessa.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Entreter-se e divertir-se não é o mesmo que fugir dos problemas, inclusive porque para enfrentá-los com eficiência seria melhor ter a alma leve e alegre do que pesada e preocupada com tudo o que acontece por aí.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Em muitos casos a gente se ilude com as próprias razões e teima nesse caminho até vir alguém a rasgar o véu da ilusão. A primeira reação ante a desilusão é justificar-se, mas seria melhor passar rapidamente por isso.

PEIXES 20-2 a 20-3

Ocupar o lugar de vítima não é uma condição que possa livrar sua alma da responsabilidade de ter chegado até aí, nem fará alguma diferença para sair dessa incômoda posição. Afinal, ser vítima não serve para nada!