Sabe isso? Sabe quando você marca com a Net de ir na sua casa instalar o HD que você nem queria mas eles ligaram insistindo que seria muito melhor pra sua vida, e você pensou, "ah, tudo bem", só tem que faltar ao trabalho porque eles marcam de ir no tão singelo "horário comercial", e você fica esperando o dia inteiro sem poder sair de casa numa espécie de prisão domiciliar, liga a cada duas horas pra Central de Atendimento pra confirmar que sua solicitação foi sim encaminhada, e que está tudo confirmado, e que o pessoal já está a caminho, só falta mais uma residência e você é o próximo, e você começa a se arrepender de ter topado porque no fundo você não precisa de HD pra assistir ao Programa do Silvio Santos e que o pacote que você fechou nem traz tantos benefícios assim pra você que nunca para em casa, só aos domingos, e mesmo assim nem adianta tentar ligar a TV porque a programação de domingo é uma punição das emissoras de televisão para aqueles que deveriam utilizar seu tempo livre no final de semana para visitar a mãe, correr no parque, ler um livro ou sair com os amigos, e que no fundo ninguém vai reparar nessa tal imagem incrível em Full Definition e nem notar a diferença da imagem que você já tem e que pra você é nítida e excelente, mas que agora virou uma questão pessoal e você já contou pra todo mundo que eles podem ir ver a Copa das Confederações na sua casa porque sua imagem vai ser genial, como se você estivesse no estádio, e que agora, todos vocês vão ter que ir na casa do Rodolfo, o idiota do RH que é o único que tem essa maldição, e que, agora, já está acabando o dia e não há nem sinal de que vá aparecer qualquer ser humano e que, de repente, toca o seu interfone, você atende animado achando que "antes tarde do que nunca", mas é só o seu porteiro dizendo que chegou a contas de luz, e que você percebe que perdeu um dia inteiro à espera de uma coisa que você já sabia desde o início que não ia dar certo porque já é a segunda vez que isso acontece e que você tenta remarcar a visita para sábado mas eles não podem nesse dia só na terça da semana que vem, data de uma reunião bem importante em Sorocaba, e você diz que já não quer mais merda de HD nenhum na sua casa e que se continuar esse inferno sem fim você vai querer cancelar a sua conta e a linha cai e você fica irritado e quebra algum objeto, possivelmente o próprio telefone, por conta do ódio que tomou conta de todo o seu ser, e agora você percebe que era o seu iPhone 5 que quebrou toda a tela e não tem ninguém que conserte isso por menos de mil reais e que a única imagem boa que você tinha, que era do seu celular, está toda trincada e borrada e que, agora, você já está faz 20 minutos ouvindo musiquinha de espera porque eles não te atendem mais e quando finalmente alguém te atende a linha cai e você cogita o suicídio, mas é interrompido pelo toque do telefone e quando atende é a Net perguntando pra você se deu tudo certo na instalação? Então...