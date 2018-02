Saatchi diz que ainda adora apresentadora de culinária Nigella Lawson

O casal terminou o casamento de 10 anos e Saatchi aceitou uma advertência policial, depois de os jornais divulgarem fotos dele com as mãos em volta do pescoço dela num restaurante londrino, em junho.

Os comentários de Saatchi se deram durante o julgamento das assistentes do casal, as irmãs italianas Elisabetta e Francesca Grillo, que são acusadas de fraude por gastar mais de um milhão de dólares, em quatro anos, com cartões de crédito emprestados pelos dois.

Elas negam a acusação. Os advogados das duas alegam que havia um entendimento de que as irmãs poderiam gastar o que quisessem desde que não contassem a ninguém sobre o suposto uso de drogas de Nigella Lawson.

Saatchi, de 70 anos, disse no tribunal que não sabia se a ex-mulher, de 53 anos, usava drogas. O julgamento será retomado na quarta-feira.

(Reportagem de Alexander Winning)