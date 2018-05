Saadiq: reverência à old school sem oportunismo É bom que se diga: Raphael Saadiq não é um oportunista a se aventurar pelos tempos áureos da soul music. Poucos são capazes de reverenciar o gênero como ele faz em Stone Rollin". Hoje focado na carreira solo, o músico possui uma trajetória exemplar pelo R&B, que inclui passagens pelo Tony! Toni! Tone!, além de produzir nomes do neo-soul. Em sua nova investida, Saadiq abusa da sonoridade vintage do mellotron, enquanto se faz valer de falsetes tão bons quanto os de Marvin Gaye. Mas não fica restrito apenas ao hipnótico balanço de temas mais românticos. Recupera o groove rock "n" soul do Sly & Family Stone na explosiva Heart Attack. Impressionante mesmo é a lânguida Good Man, com arranjo de cordas flutuantes, coro feminino, voz sexy e uma história de cortar o coração.