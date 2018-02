Ryan Reynolds e Blake Lively casam-se em cerimônia discreta

O website disse que Blake, de 25 anos e estrela do programa de TV "Gossip Girl" (no Brasil, "A Garota do Blog") se casou com Reynolds perto de Charleston, em Mt. Pleasant.

A cantora britânica Florence Welch, de Florence and the Machine, fez uma apresentação na recepção dada pelo casal, segundo a People, que citou uma fonte não identificada.

Representantes dos atores não responderem aos telefonemas com pedidos de informação.

Blake e Reynolds namoravam havia quase um ano, mas eram reservados e nunca falavam em público sobre seu relacionamento.

Nascido no Canadá, Reynolds, de 35 anos, ficou casado por dois anos com a atriz Scarlett Johansson, mas os dois se separaram no final de 2010 e o divórcio foi concluído em 2011. Antes disso Reynolds teve um relacionamento com a cantora Alanis Morissette.

Este é o primeiro casamento de Blake, que mais recentemente estreou no cinema em "Savages", de Oliver Stone.

(Reportagem de Zorianna Kit)