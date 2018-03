Ryan O'Neal diz que Farrah Fawcett finalmente aceitou se casar

"Eu a pedi em casamento de novo, e ela aceitou", disse O'Neal em entrevista a Barbara Walters para o programa "20/20", da rede de tevê ABC, que será transmitida na sexta-feira, segundo assessores publicitários do programa.

O'Neal falou com Walters enquanto Fawcett, ex-estrela do seriado de TV dos anos 1970 "As Panteras", luta pela sobrevivência. Em 2006 ela recebeu o diagnóstico de câncer anal, e o câncer agora atingiu seu fígado.

O'Neal, de 68 anos, que namora Fawcett, com idas e vindas, desde o início dos anos 1980, disse a Barbara Walters que ela está "lutando para continuar viva", mas que vai se casar com ele "com certeza".

"Vamos nos casar assim que ela conseguir dizer 'sim'. Talvez ela só consiga acenar com a cabeça", disse ele à apresentadora do programa.

O'Neal tem estado sob o foco da atenção pública desde que a saúde de Fawcett deteriorou, chorando durante entrevistas a programas de TV e revistas americanas quando falou sobre o câncer da atriz, cujo comovente videodiário "Farrah's Story" foi ao ar em maio.

Ele disse a Walters que houve uma época em que pedia para Fawcett se casar com ele "o tempo todo" e que o assunto virou uma espécie de brincadeira entre eles. Mas agora a concordância dela é real; "prometo que vamos nos casar, sim", disse ele.

O'Neal e Fawcett têm um filho, Redmond O'Neal, visto no videodiário de sua mãe sendo libertado da prisão, onde cumprira pena por uso de drogas, a tempo de visitar sua mãe em seu leito de hospital.