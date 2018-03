Ruy Castro recebe alta de hospital e se recupera de infarto O escritor Ruy Castro recebeu alta nesta quinta-feira, após passar três dias internado por causa de um infarto. Segundo informou ao Portal Estadão Irlândia Figueira, coordenadora de Enfermagem da Clínica Médica e da Emergência do Hospital Cardiotrauma, Castro foi submetido a uma "angioplastia coronariana para o restabelecimento do fluxo sanguíneo", o que foi feito através da "colocação de um stent", espécie de mola que se utiliza para a abertura das artérias. Irlândia informou que o escritor, atendido pelo cardiologista Ênio Duarte, recebeu alta hospitalar na manhã desta quinta-feira e vai continuar o tratamento médico com dietas e medicamentos. Ruy Castro, escritor e jornalista colaborador do Estado , é autor dos livros "Anjo Pornográfico", "Estrela Solitária" e "Ela É Carioca", entre outros. Sua mais recente obra, "Carmen: Uma Biografia", venceu o Prêmio Jabuti este ano na categoria Livro do Ano - Não-Ficção.