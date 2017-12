Ruy Castro lança no Rio livro sobre bossa nova O escritor Ruy Castro lança nesta segunda-feira, no Estrela da Lapa, no centro do Rio, o livro Rio Bossa Nova - Um Roteiro Lítero-Musical, apontando os lugares onde a história e as histórias do gênero se passaram há 50 anos e continuam acontecendo. O livro foi resposta ao desafio de um inglês que reclamou não ouvir bossa nova no Rio, mas não se prende ao passado, mostra também onde se ouve boa música hoje no Rio pois, segundo ele, a bossa nova é apenas uma das 30 variações do samba. No lançamento, a partir das 19 horas, haverá um show do grupo Os Cariocas, um dos pioneiros do gênero, e uma entrevista do radialista Fernando Mansur com o autor.