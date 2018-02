Ruy Castro fala sobre biografias

Quem pretende transformar aquela história interessante de um parente, ou conhecido em livro, pode ter aulas com um especialista dessa arte. Autor de biografias célebres como O Anjo Pornográfico e Estrela Solitária, o jornalista Ruy Castro abordará neste curso, desde a escolha do biografado até os estilos de escrita. Técnicas de pesquisa, localização das fontes e o trato com os parentes são algumas das discussões dessa terceira edição. Serão quatro encontros, a partir de hoje, no Centro cultural b_arco, que fica na Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 426, em Pinheiros. Inscrições e mais informações pelo site www.obarco.com.br ou pelo telefone 3081-6986.