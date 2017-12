Ruy Castro autografa <i>Rio Bossa Nova</i> no Bar Pirajá Ruy Castro autografa nesta segunda-feira, em São Paulo, seu livro Rio Bossa Nova, um Roteiro Lítero-Musical, que mapeia os locais do Rio onde se fez o estilo musical do título. O evento às 19h30, no Bar Pirajá, que é uma réplica paulistana dos bares cariocas, contará com seleção musical assinada por Castro e faz parte de um pacote ainda mais amplo - o trio carioca, lançamento de três livros editados pela Casa da Palavra. Além do livro de Castro, serão lançados Cidade Submersa, de Regina Zappa e Bruno Veiga, sobre a relação de Chico Buarque com a cidade; e Rio Botequim - Os Melhores Petiscos e Comidas, de Guilherme Studart. O Bar Pirajá fica na Av. Brigadeiro Faria Lima, 64, Pinheiros, tel. (11) 3815-6881.