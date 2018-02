Russomano pode 'debater' sozinho

372% de crescimento é o que chega a alcançar o ibope da Band com a transmissão dos jogos da Eurocopa. As partidas têm no mínimo dobrado a audiência do horário.

"Hoje todos torcem para o Corinthians. Uns a favor e outros contra" Do palhaço, ator e diretor Hugo Possolo no Twitter, ontem.

Dallas 2012 e Dallas revival estão concorrendo bravamente nas noites de segunda-feira. Quem tentou zapear entre a Warner e o Viva, esta semana, encontrou até infeliz coincidência entre os intervalos comerciais.

O Viva tem exibido a saga do J.R. original diariamente, às 22h20. Na Warner, é possível encontrar a nova Dallas um pouco antes, às 22h, mas há reprise aos domingos, também às 22h.

Gabriela fez e aconteceu no Ibope não só de São Paulo, onde seus 29 pontos superaram o patamar do horário. Eis os números do Ibope: Rio (39 pontos), Florianópolis (38), Porto Alegre (44), Recife (37) e Fortaleza (39). No Painel Nacional de TV (PNT), a média foi de 35 pontos e 61% dos televisores ligados no horário sintonizavam a baiana de Jorge Amado.

E briga entre duas mulheres não falha no Ibope: com Adriana Esteves e Heloísa Perissé se engalfinhando sem piedade, o capítulo de anteontem da novela Avenida Brasil bateu seu recorde em São Paulo, com 43 pontos no Ibope.

Padre Marcelo Rossi poderá ser convidado a benzer a RedeTV!. O sacerdote será o primeiro convidado do programa que Gilberto Barros estreia lá no dia 30.

Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo abrirá a ABTA 2012, feira de negócios e debates promovida pela Associação Brasileira de TV por Assinatura, que vai de 31 de julho a 2 de agosto no Expo Transamérica, em São Paulo.

A TV Cultura HD na Net estreia amanhã, pelo canal 516, mas só para São Paulo. Assinantes da operadora nas demais praças deverão receber o canal até o fim do ano.

O divertido Troféu Imprensa promovido por Silvio Santos terá sua história contada em livro. A trajetória da premiação vem sendo escrita por Fábio Calderon.