Russo tentou comprar bombardeiro dos EUA em feira, diz jornal Um russo supostamente muito rico tentou comprar um bombardeiro B-52 dos Estados Unidos, deixando em choque um grupo de pilotos que participava de uma feira aérea nos arredores de Moscou, segundo um jornal. Usando óculos escuros e cercado por guarda-costas, o russo, não-identificado, abordou a delegação dos EUA e pediu para comprar o avião, disse o jornal Komsomolskaya Pravda na sexta-feira. Perplexo, um dos norte-americanos respondeu que o avião não estava à venda, mas que, se estivesse, custaria pelo menos meio bilhão de dólares. "Isso não é problema, é uma máquina tão legal", teria dito o russo, segundo conversa entreouvida por um repórter do Pravda. O avião não foi vendido. Os novos-ricos russos, que fizeram fortunas fantásticas com a venda de matérias-primas e com contatos privilegiados após a queda da União Soviética, fizeram fama por suas aquisições extravagantes, de times de futebol ingleses a ovos Fabergé.