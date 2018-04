Russo, ex assistente de palco, morre aos 85 anos

Morreu na tarde deste sábado, dia 28, o ex-assistente de palco Antonio Pedro de Souza e Silva, o Russo, que estava internado havia uma semana no hospital Mário Leone, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Afastado da TV nos últimos anos, Russo, que estava com 85 anos, havia trabalhado por mais de 40 na TV Globo. Sua trajetória começou como assistente no Programa do Chacrinha, em 1965. Ele tem passagens também por programas dos apresentadores Fausto Silva, Angélica e Luciano Huck. Desde 2015, ele se recuperava de um AVC.

O velório e enterro de Russo será neste domingo, 29, no cemitério de Xerém, Baixada Fluminense. Sua neta, Bruna Bergamini, escreveu o seguinte nas redes sociais: "E é desse jeitinho que vamos guardar você no coração, com todo aquele carinho e amor que você nos dava é impossível sentir alguma coisa ruim com a sua perda, pois você não foi só pai, avô, tio, pra nós você foi um anjo, um anjinho lindo pra se guardar com muito carinho..."