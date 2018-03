Rússia ameaça multar Madonna As autoridades russas ameaçaram ontem multar a cantora norte-americana Madonna se ela defender os homossexuais durante seu show em São Petersburgo, marcado para agosto. "Se Madonna ou algum dos organizadores infringir a lei, será castigado: a cantora pode receber multa de até 5 mil rublos (US$ 170)", afirmou o deputado Vitali Milónov. Foi aprovada, recentemente, em São Petersburgo, polêmica lei que proíbe a propaganda homossexual na região. Madonna afirmou em sua página no Facebook que "falará em favor da comunidade homossexual para mostrar seu apoio e dar força e inspiração a qualquer um que se sentir oprimido". / EFE