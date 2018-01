Russell Johnson, de 'A Ilha dos Birutas', morre aos 89 anos

Will Dunham, Reuters

Russell Johnson, o veterano ator que participou de filmes de ficção científica e faroestes antes de conseguir sólida fama como o professor, no seriado cômico A Ilha dos Birutas, nos anos 1960, morreu nesta quinta-feira aos 89 anos, disse seu agente.

"Ele morreu às 5h21 de causas naturais, em casa, no Estado de Washington", disse o agente Michael Eisenstadt, acrescentando que a mulher de Johnson e a filha estavam a seu lado.

A Ilha dos Birutas, criada pelo produtor Sherwood Schwartz, foi exibida em três temporadas na rede CBS, de 1964 a 1967, e atraiu ainda mais popularidade ao ser comercializada para outros canais.

O programa acompanhava quatro homens e três mulheres perdidos em uma ilha tropical após o naufrágio do S.S. Minnow. Johnson, um condecorado veterano da Segunda Guerra Mundial - durante a qual teve o papel de artilheiro em um B-24 Liberator derrubado nas Filipinas em 1945 -, interpretava o professor Roy Hinkley, simplesmente chamado O Professor.

Johnson atuou em faroestes, incluindo Com a Lei e a Ordem (1953), do qual participou o presidente Ronald Reagan, e filmes de ficção científica, como A Ameaça Veio do Espaço.