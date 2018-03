Russell Crowe ganha moto da família do 'American Chopper'

A turma do American Chopper ganhará uma encomenda para lá de especial no próximo episódio da série. Os integrantes da família Teutul terão de construir um motocicleta para o ator Russell Crowe, vencedor do Oscar por Gladiador. A máquina de Crowe foi inspirada na paisagem da Austrália, país onde vive desde sua infância. Todas as confusões, brincadeiras e o resultado final será exibido em 4 de agosto, às 20 horas, no canal pago People+Arts. Em setembro passado, os donos da Orange County Choppers (OCC) vieram ao Brasil para construir uma motocicleta inspirada na arquitetura de Brasília, em homenagem aos cem anos de Oscar Niemeyer. Ela abriu, junto com seus criadores, um festival de rock na cidade.