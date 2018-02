Rush tocará álbum ‘Moving Pictures’ na íntegra em São Paulo

Após assistir ao documentário ‘Beyond the Lighted Stage’, sobre os mais de 40 anos de carreira do Rush, é quase impossível não querer ir ao show desta sexta, 8, no Estádio do Morumbi. Desde o anúncio oficial da vinda do trio canadense a São Paulo, em julho, as imagens do filme vêm servindo como teaser para a apresentação. Até quem nunca ouviu uma música do grupo deve ter ficado curioso com os depoimentos de figurões do rock a respeito de Geddy Lee (baixo e voz), Alex Lifeson (guitarra) e Neil Peart (bateria).

Kirk Hammett, guitarrista do Metallica, os chama de "altos sacerdotes do metal conceitual" e Gene Simmons, do Kiss, os define como "o Led Zeppelin canadense". Se tudo isso soa exagerado, você terá tempo de sobra para tirar sua própria conclusão durante as cerca de três horas do show - que integra a turnê ‘Time Machine’. Além de tocar o aclamado álbum ‘Moving Pictures’ (1981) na íntegra, o trio antecipa duas faixas do próximo disco, ‘Clockwork Angels’, que deve ser lançado no ano que vem.

ONDE: Estádio do Morumbi. | QUANDO: Sexta-feira (8), 21h30 | QUANTO: R$ 160/R$ 250

