'Rush Hour 3' supera bilheteria de 'Bourne' nos EUA

O herói das artes marciais Jackie Chan derrubou o assassino de elite Jason Bourne do primeiro lugar das bilheterias dos cinemas norte-americanos neste final de semana. Rush Hour 3, o filme estrelado por Chan e Chris Tucker que foi lançado seis anos depois da última aventura da dupla, arrecadou US$ 50,2 milhões no primeiro fim de semana de exibição nos Estados Unidos e Canadá. O Ultimato Bourne, terceiro filme da série de espionagem estrelada por Matt Damon no papel de um ex-assassino da CIA que busca por seu passado, registrou US$ 33,7 milhões em ingressos em seu segundo fim de semana nos cinemas norte-americanos. O valor representa uma queda de 51 %, segundo estimativas do estúdio divulgada neste domingo. A animação Os Simpsons - O Filme também viu a bilheteria despencar, 56%, no terceiro fim de semana de exibição. A produção que mostra o anti-herói norte-americano Homer Simpson amealhou US$ 11,1 milhões, mas ficou à frente de duas estréias. Em seus primeiros fins de semana, Stardust, fantasia estrelada por Claire Danes, conseguiu 9 milhões de dólares e o quarto lugar de bilheteria. Daddy Day Camp registrou US$ 3,6 milhões, estreando na décima posição.