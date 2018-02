Rupert Murdoch diz lamentar dor causada por tablóide

O pedido de desculpas será publicado em todos os jornais nacionais neste fim de semana, sob a manchete "Pedimos desculpas". O texto será divulgado pelo braço da empresa na Grã-Bretanha, a News International.

"O News of the World atuava no ramo de cobrar responsabilidade de outros. Ele fracassou quando tratou-se dele próprio", escreveu Murdoch em um artigo assinado "sinceramente, Rupert Murdoch."

"Pedimos desculpas pelos graves erros de conduta que ocorreram. Lamentamos profundamente a dor sofrida pelos indivíduos afetados."

"Nos próximos dias, enquanto tomamos outras medidas concretas para resolver estas questões e fazer reparações pelos danos que elas causaram, vocês terão mais notícias de nossa parte."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O repúdio público entre os britânicos diante de relatos de que o News of the World teria grampeado as mensagens de voz de vítimas de homicídio e outras pessoas vulneráveis levou Murdoch a fechar o News of the World e desistir de uma proposta de compra por 12 bilhões de dólares dos 61 por cento das ações da emissora britânica de TV paga BSkyB que já não pertencem a ele.

(Reportagem de Keith Weir)