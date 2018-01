Rumos do Itaú Cultural comemora 10 anos com nove projetos A todo vapor, o programa Rumos do Itaú Cultural, pela primeira vez em sua história, está com nove projetos sendo realizados ao mesmo tempo, e destes quatro segmentos estão com as inscrições abertas até 31 julho para todo o Brasil: música, literatura, jornalismo cultural e pesquisa: gestão cultural. Os investimentos são de R$ 7,5 milhões, via Lei Rouanet. A programação de 2007 marca os 10 anos de existência do Rumos e os 20 de atividades do Itaú Cultural. As inscrições para essas novas áreas são gratuitas e restritas a pessoas físicas, sem limite de idade, brasileiros, natos ou naturalizados. A seleção dos projetos será feita por comissões autônomas formadas por especialistas em cada área contemplada e por um representante do Itaú Cultural em cada um dos segmentos. Os resultados serão divulgados no site da instituição até o fim deste ano. O Rumos mantém a proposta original de mapear talentos pelo Brasil e incentivar a criatividade e reflexão por meio de seminários, mas algumas áreas em particular trazem novidades. Em música, como destacou o gerente da área Edson Natale: "Planejamos algumas ações com outros países, como a participação em um seminário durante o Festival de Jazz de Buenos Aires, na Argentina, e uma provável contrapartida em Porto Alegre." Outra novidade é o Rumos Homenagem, que disponibilizará duas músicas inéditas de Itamar Assunção (Para Fazer Boa Música e Pirex) e duas de Sabotage (Cabeça de Nego e Dama Tereza) e Walter Smetak1 e Walter Smetak2, do próprio Smetak. Cada inscrito deverá apresentar duas composições a partir de modificações, remixagens, sampleamento e adaptações das canções sugeridas. As músicas estarão disponíveis para download durante o período de inscrições no site. Também vale conferir a programação em cartaz do Rumos Dança.