Rumos apresenta 22 trabalhos

De hoje até o dia 26 serão apresentados os trabalhos selecionados pelo Rumos Cinema e Vídeo, do Itaú Cultural (Av. Paulista, 149, tel. 2168-1776). Foram escolhidas 22 produções entre 662 inscritos. Nesta sexta edição, o programa prioriza a convergência das artes, com espaço expositivo e uso da internet. Dos trabalhos, cinco serão expostos como instalações no primeiro mezanino; oito serão exibidos na mostra audiovisual, de hoje a domingo dia 19; e três serão apresentados como performances no palco (de 24 a 26). A programação completa está no site www.itaucultural.org.br. A entrada é franca e ingressos devem ser retirados com meia hora de antecedência.