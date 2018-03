Ruínas de templo inca são achadas no Peru Os restos de um templo inca foram descobertos na região andina de Cusco depois de permanecerem vários séculos escondidos em um bosque de eucaliptos, informou nesta quinta-feira o Instituto Nacional de Cultura (INC) do Peru. O arqueólogo do INC de Cusco, Oscar Rodríguez, informou que os vestígios do edifício estão localizados no complexo arqueológico de Sacsayhuamán, um dos principais atrativos turísticos do Peru depois de Machu Picchu. Sacsayhuamán, um complexo formado por enormes pedras, foi construído pelos incas, que tiveram seu apogeu até a chegada dos espanhóis no século XVI. Segundo historiadores, Sacsayhuamán funcionou como centro cerimonial ou fortaleza, no alto da cidade de Cusco. "Este foi um local de adoração", disse Rodríguez à emissora de televisão por assinatura Canal N. A construção mede aproximadamente 250 metros quadrados e tem 11 recintos de pedra e barro de diversos tamanhos. O espaço principal do templo tem o formato de Chacana, um dos símbolos mais importantes do mundo andino. Segundo Rodríguez, um quarto das estruturas foi destruído por atentados com dinamite feitos no início do século XX, quando no lugar havia uma pedreira. O arqueólogo afirmou também que as escavações e trabalhos para restaurar os restos do templo continuarão por, pelo menos, cinco anos. (Reportagem de Carlos Valdez)