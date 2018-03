Rui e Vani voltam aos cinemas em 'Os Normais 2'

Desta vez, o casal enfrenta uma crise no noivado, que já dura 13 anos. Para apimentar a relação, decidem por uma aventura sexual, um ''menage à trois''. Para isso, partem à procura de uma mulher, a terceira pessoa para a diversão. Na lista de convidados, um elenco decidido em conjunto com os protagonistas - todos que já estiveram no seriado. Entre as candidatas à cama de Rui e Vani, Drica Moraes, Claudia Raia, Alinne Moraes, Danielle Winits, Daniele Suzuki e até Mayana Neiva.

A ideia partiu da cabeça do casal de roteiristas Fernanda Young e Alexandre Machado, que criaram os personagens. "Acho que é a ideia que todo casal tem. A crise é inevitável, todo casal passa por isso. E em alguma hora, todo casal pensa nisso, em uma terceira pessoa. Pode até não falar, mas pensa", diz a escritora.

Compõem o repertório anedotas clássicas, e cenas até mais exageradas, como uma sequência em um hospital onde um paciente que espera por um exame de próstata sofre um acidente com uma bengala. O diretor José Alvarenga Jr finaliza o espírito do filme: "É para o público chorar de rir." As informações são do Jornal da Tarde.