Rui e Vani estão de volta em 'Os Normais 2'

Eles riram ao ler o roteiro, divertem-se o tempo todo no set, acham a maior graça quando assistem às próprias cenas gravadas. Os Normais 2 (Globo Filmes) é a maior diversão para Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães. Com previsão de lançamento para o segundo semestre, o filme, que começou a ser rodado dia 5 de janeiro nos estúdios da Globo, em Jacarepaguá, no Rio, tem o desafio de bater a ótima marca alcançada pelo primeiro, de 2003: três milhões de espectadores. O diretor, José Alvarenga Junior, garante que a continuação é ainda mais engraçada que o original criado por Alexandre Machado e Fernanda Young. Se Os Normais - O Filme conta o início do relacionamento de Rui e Vani, o novo retoma a história que ficou no ar na série exibida pela Globo de 2002 a 2004. Eles já estão noivos há 13 anos, e resolvem partir para aventuras sexuais que os ajudem a "manter acesa a chama da paixão". Têm a ideia de chamar uma outra mulher para sua cama. "No primeiro, tínhamos o compromisso de transformar um programa de TV de sucesso num filme de sucesso. Ele tinha tons de comédia romântica. Agora a ideia é buscar o que tinha de mais engraçado na série. É uma comédia rasgada, para as pessoas rirem do início ao fim", diz Alvarenga. Ele já sonha com um número 3; talvez um filme de verão sobre uma viagem de férias de Rui e Vani. As participações especiais são de atores que já integraram a série: Cláudia Raia, Drica Morais, Daniele Winits, Aline Morais, Daniel Dantas. Daniele Suzuki é novidade. Ela faz uma bicampeã de kickboxing confundida por Rui e Vani com uma bissexual. Os normais se animam achando que encontraram uma parceira para o ménage à trois, e ficam surpresos quando sabem que ela não tem os mesmos planos que eles. As cenas do trio foram gravadas na semana passada. A equipe teve de se controlar para não cair na gargalhada na hora do "ação!". "A gente tem rido muito", conta Fernanda. Já Luiz Fernando vê um ar "quase juvenil" nas aventuras dos dois personagens - que, para ele, saíram do ar "no auge, no momento certo". A novata no filme, Daniele Suzuki, que era fã da série e adora Os Normais - O Filme, ri desde a primeira leitura do roteiro. "As situações são surreais. O casal é muito cara-de-pau!" As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.