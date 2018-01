Rubéola tira um big brother da casa antes do show começar

O oitavo Big Brother Brasil ainda nem começou e um participante já saiu da disputa. O goiano Gustavo, 23 anos, professor de Educação Física, foi diagnosticado com rubéola, uma doença contagiosa. Ele já está recebendo tratamento médico, segundo informou nesta quinta-feira, 3, a Central Globo de Comunicação. O brother será substituído por Gregor, 34 anos, de Araraquara, São Paulo. Veja também: Galeria de fotos dos participantes Gregor, que é administrador de empresas, já está confinado em um hotel junto com os outros participantes selecionados para a 8.ª edição do reality show. A largada para o prêmio máximo de R$1 milhão será dada na próxima terça-feira, 8, e como sempre, será exibido após Duas Caras, com Pedro Bial no comando e Boninho na direção. Como toda edição, o jogo terá novas regras. Toda segunda Bial entrevistará os emparedados com a máquina da verdade. O paredão será mantido na terça. Quarta será o dia da festa temática e o único dia em que o programa exibido será gravado. Nos demais, haverá sempre blocos ao vivo, para dinamizar a torcida, segundo palavras do diretor. A prova do líder será na quinta. A prova do anjo vai ser no sábado, com festa e no domingo os brothers vão escolher por meio do voto quem vai para o paredão. Neste dia haverá também a prova da comida que vai definir as compras da semana que ocorrem na segunda-feira. A casa terá 1.800 metros quadrados com teto retrátil maior. Cada quarto terá uma decoração diferente. Um, com desenhos de vacas, outro com flores coloridas e um terceiro com listras e monstros. Na sala, cores claras e na varanda, uma decoração estilo Grécia, com tudo azul e branco. Para malhar, um aparelho italiano, Kinesis, com monitor para controlar o peso das barras e espelhos para incrementar o visual. O visual da galera (torcida e familiares) também foi repaginado para mudar de cor conforme a iluminação.