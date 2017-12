Rubens Ewald Filho lança Guia de DVD 2007

Rubens Ewald Filho é um velho conhecido dos cinéfilos. Ele já comentou a badalada festa do Oscar nada menos do que 23 vezes. Sua opinião está pulverizada em canais abertos e pagos, sites e publicações especializadas. Em tom quase enciclopédico, Rubens Ewald Filho parece saber de cor datas de produções remotas ao mesmo tempo em que coleciona curiosidades dos longas recentes. "Eu sinto um enorme prazer no que faço", avisa o crítico que acaba de lançar Cinema com Rubens Ewald Filho - Guia de DVD 2007. É sua sexta experiência no gênero. O produto normalmente chegava às estantes em dezembro do ano anterior. Com as editoras despejando muitos títulos no mercado, o guia passou a ser editado em março. "Eu não iria fazer a edição de 2007 por causa dos muitos projetos com os quais estou envolvido, porém fiquei surpreso com os inúmeros pedidos e decidi reunir as informações", conta. O resultado são 540 páginas com a ficha técnica completa de cada filme (título original, diretor, elenco, país de origem, metragem, distribuidora, censura, cotação) e comentários variados, que incluem revelações de bastidores. Normalmente, Rubens, que assistiu a todos os 1.200 DVDs indicados, conta com o apoio de um colaborador. "No entanto nem sempre dá certo, pois sou muito ciumento com aquilo que escrevo. Além disso, checo todos os detalhes minuciosamente", afirma. Acessível Com uma linguagem leve e bem humorada, o crítico garante que o guia agrada tanto a turma que não dispensa um filme cabeça quanto os que adoram blockbusters. "Acho que no DVD os critérios são outros. Muitas aventuras que nem sempre valem o ingresso no cinema, divertem toda a família no sofá. Eu não dou preferência a determinado gênero", diz. Mais importante do que o palpite sobre as películas mais concorridas do ano, seja no quesito premiação, gosto dos especialistas ou sucesso de público, Rubens Ewald Filho destaca títulos que nem sempre chegam às salas. "O número de lançamentos em DVD chega a 120 por mês. É uma chance para conferir fitas de países como a Índia, o Irã e aprender um pouco sobre a diversidade cultural do mundo", conclui. Cinema com Rubens Ewald Filho - Guia de DVD 2007. Rubens Ewald Filho. Avenida por R$ 27,90 na 2001 Filmes.