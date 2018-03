Rubem Fonseca visita discípula que lança livro em SP

A escritora Paula Parisot, que ficou confinada do dia 11 até ontem num quarto transparente dentro da Livraria da Vila, numa espécie de "Big Brother Literário", autografa hoje, no mesmo local, às 18 horas, seu livro "Gonzos e Parafusos". Anteontem, o recluso escritor Rubem Fonseca - de quem Parisot é amiga - foi até a loja levar comida para ela, como parte da estratégia de divulgação do livro.

A carioca teve o título de contos "A Dama da Solidão" publicado pela Companhia das Letras em 2007, mas, com a saída de Fonseca da editora, no ano passado, foi agora publicada pela Leya. A Livraria da Vila fica na Rua Fradique Coutinho, 915, São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.