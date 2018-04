rraurl, o maior site da cena eletrônica, celebra 10 anos

Quem procura novidade e informação confiável sobre música eletrônica no Brasil já sabe onde recorrer: o portal rraurl.com.br. Aberto a todas as tendências da dance music (brasileira e planetária), com abertura também para o pop-rock e outras tendências de música alternativa e underground, o site se firmou como o melhor do gênero no País. Agora comemora os 10 anos de sua criação com uma festa neste sábado, 11, no Clash Club, que terá rock e eletrônica na mistura. Os criadores do portal, o jornalista e DJ Camilo Rocha, o DJ Gil Barbara, estão no line-up, além de Philip Guaraná, uma nova aposta do rraurl, e Phillip A., residente do Clash. O principal convidado da festa é o americano Tittsworth, DJ e produtor da cena de Baltimore, que mescla house, pop, rock e também é adepto do mash-up, a famosa técnica de fusão ou justaposição de duas ou mais músicas, que não necessariamente precisam ser do mesmo gênero. Camilo e Barbara criaram o rraurl, que depois ganhou a adesão da jornalista Gaía Passarelli, em formato de zine virtual 1997, como veículo documental da então crescente onda rave em São Paulo. Com o tempo, o portal foi crescendo em conteúdo e ganhando credibilidade na cena como uma revista de ampla cobertura crítica de tudo que envolve música eletrônica. Um dos primeiros a ter podcast, o site tem novidades como o canal de TV, que estreou esta semana, e vai ser repaginado. Um brinde! rraurl.com 10 anos. Clash Club. Rua Barra Funda, 969, 3661-1500. Sáb., 23 h. R$ 35