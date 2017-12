Royal Opera House leva arte às ruas de cidades britânicas

A Royal Opera House de Covent Garden, um dos mais importantes teatros de ópera do mundo, decidiu levar sua arte às ruas de várias cidades do Reino Unido com a instalação de grandes telões nos quais serão exibidos os espetáculos. As óperas Don Giovanni e Tosca poderão ser vistas em telões instalados na praça de Trafalgar e em vários pontos de Londres - Birmingham, Bradford, Hull, Leeds, Liverpool e Manchester -, entre outras cidades. Na quarta-feira, graças ao projeto de cooperação entre a Royal Opera House, a emissora BBC e a companhia petrolífera British Petroleum, milhares de pessoas poderão acompanhar o barítono uruguaio Erwin Schrott interpretando o nobre Don Giovanni na ópera de Mozart. Um outro exemplo de aproximação da arte aos cidadãos é a iniciativa proposta pela National Gallery, que reproduzirá em escala natural 30 obras-primas de sua pinacoteca, de Caravaggio a Constable, que serão expostas em diferentes ruas da capital.