Royal Opera House abre temporada do Municipal do Rio

Fosse apenas esse o propósito da estada do Royal Ballet no País já seria um feito notável. Trata-se da mais importante companhia de dança do Reino Unido, sede de alguns dos melhores artistas do mundo. As apresentações marcadas para esse início de temporada, porém, são só o começo de uma parceria de longa duração entre o teatro carioca e a instituição britânica.

A relação deve culminar, em 2015, com uma turnê do Royal Ballet no Brasil. E tem, como foco principal, o estabelecimento de um extenso programa de educação, formação de plateias e treinamento de profissionais envolvendo os dois países. Artistas e gestores do teatro do Covent Garden, de Londres, já estão na capital fluminense e promovem durante dois dias um Simpósio Educacional voltado para profissionais da área.

"Somos uma casa de ópera internacional, e os melhores artistas do mundo passam pelo nosso palco. Mas, surpreendentemente, no século 21, percebemos que é preciso ser muito mais do que uma grande sala de espetáculos e sede de importantes companhias", disse Tony Hall, diretor-geral da Royal Opera House. "Temos um extenso programa educativo, reconhecemos nosso papel no desenvolvimento das indústrias culturais. E essas mudanças no nosso trabalho estão trazendo também a oportunidade de compartilhar experiência e conhecimento com outros teatros, em outros países."

Não por acaso o ROH escolheu o Rio para estabelecer o vínculo. A parceria das duas instituições integra o festival Transform, do British Council, um programa que busca criar conexões duradouras entre Londres, sede da Olimpíada de 2012, e o Rio, base dos próximos jogos, em 2016. "Não poderia haver momento mais oportuno para estabelecer uma parceria com o Rio", aponta Kevin O?Hare, diretor do Royal Ballet.

Para além da iminência do grande evento esportivo, outro dado atraiu a atenção da Royal Opera House. Os programas de cinema que exibem os balés e óperas da instituição são sucesso pelo mundo, mas se tornaram um fenômeno entre os brasileiros. "As sessões de cinema do ROH têm sido um caminho maravilhoso para estar em contato com pessoas ao redor do mundo", diz Hall. "Nossa sala tem 2 mil lugares e nós operamos com 95% da casa lotada. Nesse contexto, ser capaz de mostrar um mesmo espetáculo em 900 cinemas é garantir que um número maior de pessoas vai apreciar o nosso trabalho."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.