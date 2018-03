Rowling vai à pré-estréia de 5.º ´Harry Potter´ em Londres

A escritora britânica J.K. Rowling vai juntar-se aos jovens protagonistas de Harry Potter e a Ordem da Fênix na noite desta terça-feira, 3, na pré-estréia, em Londres, do quinto longa da série inspirada em seus livros. Os organizadores do evento prometeram recriar o ambiente do Ministério da Magia, onde acontece boa parte da ação do filme mais recente da saga. Centenas de fãs do bruxinho provavelmente estarão em Leicester Square também para ver os protagonistas teens a caminho do cinema Odeon. Daniel Radcliffe, que representa Harry Potter, Emma Watson (Hermione Granger) e Rupert Grint (Ron Weasley) lideram o elenco, ao lado de Imelda Staunton, que rouba a cena quando aparece no papel da sinistra Dolores Umbridge. Harry Potter e a Ordem da Fênix acompanha a trajetória de Potter quando ele reúne um bando de colegas magos em Hogwarts e os prepara para uma batalha contra Voldemort, seu eterno inimigo. O filme foi descrito por críticos como sendo mais sombrio que os anteriores da série, focado mais na jornada interior dos alunos do colégio. As resenhas vêm sendo variadas: alguns críticos admitiram ter ficado confusos com a trama. A pré-estréia em Londres acontece cinco dias após a pré-estréia mundial em Tóquio, mas deverá ser a maior das pré-estréias regionais do filme, contando com a presença da maior parte do elenco e de uma multidão de celebridades britânicas.