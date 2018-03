Roupas que Britney Spears usou em série de TV serão leiloadas

As roupas que a cantora Britney Spears usou em sua participação na série de televisão How I Met Your Mother, da rede CBS, serão leiloadas com fins beneficentes, informou nesta segunda-feira, 24, a revista People. Veja também: Britney volta ao trabalho e diz que está se divertindo Britney deve aparecer como heroína animada em novo clipe Britney Spears terá limite de crédito de US$ 1.5 mil semanais Britney estaria devendo US$ 1 milhão em processos judiciais Pai de Britney mantém controle sobre suas finanças A estrela interpreta a recepcionista de uma clínica dermatológica que se apaixona pelo protagonista do programa, Ted, interpretado por Josh Radnor, no episódio que será exibido na noite desta segunda nos Estados Unidos. Entre os produtos oferecidos no leilão estão um vestido com motivos de marinheiros da marca Juicy Couture, outro amarelo de Nanette Lepore e um de gabardina com flores do mesmo estilista. O dinheiro que for arrecadado pelas seis peças em disputa irá para a organização ambientalista Natural Resources Defense Council, em um leilão que começará depois do fim do episódio e está sendo organizado pela produtora da série.