ROUPAS DE J-LAW SÃO LEILOADAS O figurino de Jennifer Lawrence em O Lado Bom da Vida foi colocado em leilão nesta terça-feira, dois dias após a atriz vencer um Oscar de melhor atriz por sua performance no filme. A casa de memorabilia Nate D. Sanders espera que o collant branco, o casaco de inverno e o sutiã esportivo usados pela atriz em leilão alcancem de US$ 500 a US$ 1500. A atriz de 22 anos foi laureada com uma estatueta na entrega do Oscar, no domingo passado. Seu tombo ao subir para receber o prêmio foi o momento mais comentado do evento. Junto à sua carismática coletiva de imprensa deve garantir o interesse pelas roupas da atriz. / REUTERS