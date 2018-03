Roupas de Elizabeth Taylor vão a leilão

O vestido de chiffon de seda que a atriz premiada com o Oscar usou no seu primeiro casamento com o ator Richard Burton estará entre os cerca de 400 itens incluídos na venda, que durará quatro dias, em dezembro.

"Um dos vários grandes tesouros dentro da vasta coleção de Elizabeth Taylor é o guarda-roupa dela, extraordinariamente bem preservador", disse Marc Porter, chairman e presidente da Christie's Americas.

"Os modelos impressionantes que ela usou nas cerimônias de gala e de premiação, nos eventos beneficentes e mesmo em seus casamentos com Richard Burton estão todos aqui, mantidos adoravelmente com as bolsas, sapatos, chapéus e outros acessórios de superstar", acrescentou ele em um comunicado.

O leilão ocorrerá entre 13 e 16 de dezembro.