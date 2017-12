Roupas de Audrey Hepburn são vendidas pelo dobro do preço LONDRES, 9 de dezembro (Reuters Life!) - Uma coleção de vestidos usados pela atriz de cinema Audrey Hepburn foi vendida em leilão por 268 mil libras (437.800 dólares), mais do dobro da estimativa prévia, disseram os organizadores do leilão na quarta-feira.