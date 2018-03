Roupa Nova lança CD de inéditas gravado em Londres

Os movimentos para a gravação do novo disco começaram no ano passado, quando a banda decidiu lançar o single 4U (For You) com quatro canções inéditas. "Foi uma experiência nossa para saber como o mercado reagiria a um novo trabalho. Daí, quem grava quatro músicas, grava 20."

Horsth conta que somente a gravação da releitura da canção do Fabfour, She?s leaving home, ocorreu fora de Abbey Road, no estúdio do ex-produtor dos Beatles, George Martin.

Junto com o disco, o Roupa Nova lança também um DVD com os bastidores da gravação, entrevistas com os músicos e quatro clipes inéditos. "Os clipes foram gravados no Rio Tâmisa, pelas ruas de Londres e até no Hyde Park, numa manhã completamente gelada." O CD e o DVD são os primeiros lançamentos do selo que a banda criou, o Roupa Music.

O trabalho chega às lojas com 15 canções - bem ao estilo romântico da banda. Apesar de serem canções inéditas, termos como ?pura sedução?, ?mulheres roubam seu coração?, ?deusa da beleza e da cor?, ?fonte de prazer?, ?musa do olhar? e ?quero abusar? pipocam das letras, confirmando que o som é mesmo do Roupa Nova. As informações são do Jornal da Tarde.