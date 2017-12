'Roubar é uma arte'

Aí começou a inflação da corrupção. Sou gatuno, mas cheguei a ver com espanto propinas de US$ 40 milhões. Isso nunca houve na face da Terra; fico até humilhado com minhas modestas mãos na cumbuca - eu, que sempre assumi minha condição de corrupto ativo e passivo (sem veadagem..., claro). Não sou um ladrão de galinhas, mas já roubei galinhas do vizinho e até hoje sinto o cheiro das penosas que eu agarrava. Ha, ha, ha...

Mas não roubo mais só por necessidade; é tesão, prazer mesmo. Tenho sete fazendas imaginárias, mando em cidades do Nordeste, tenho tudo, mas confesso que sou viciado na adrenalina que me arde no sangue na hora em que a mala de dólares voa em minha direção; vibro, vendo os olhos covardes do empresário, suas mãos trêmulas me passando a propina; delicio-me quando o juiz me dá ganho de causa, ostentando honestidade e finge não perceber minha piscadela marota na hora da liminar comprada (está entre US$ 50 mil a US$ 100 mil, hoje). Me sinto 'superior' assim. Roubar me liberta. Eu explico: roubar me tira do mundo dos 'obedientes' e me faz 'excepcional'. Gosto da doce volúpia em salões de caretas - me xingam pelas costas, mas me invejam pela liberdade cínica que imaginam que tenho. Suas mulheres me olham excitadas, pensando nos brilhantes que poderiam ganhar de mim. Adoro sentir o espanto de uma prostituta, quando eu lhe arrojo US$ 1.000 sobre o corpo, fazendo-a caprichar em carícias. É uma delícia rolar, nu, em cima de notas de US$ 100 na cama, sozinho, comendo chocolates do frigobar de um hotel vagabundo da cidade onde descolei a propina de um canal de esgoto superfaturado. Tenho orgulho de mim como profissional insensível até quando roubo verbas de remédios para criancinhas; domino a vergonha e transformo-a na bela frieza que constrói o grande homem. Sei muito bem os gestos rituais da malandragem brasileira: sei fazer imposturas, perfídias, sei usar falsas virtudes, ostentar dignidade em CPIs, dou beijos de Judas, levo desaforo para casa sim, sei dar abraços de tamanduá e chorar lágrimas de crocodilo...

Eu já declarei de testa alta na Câmara: 'Não sei nem imagino como esses milhões apareceram em minha conta na Suíça. Como? Que conta? Apesar desses extratos todos, não tenho nem nunca tive conta no exterior!'. Esse grau de mentira é tão sólido que deixa de ser mentira e vira uma arte. Vejam o exemplo do grande mestre Paulo Maluf - conseguiu desmoralizar nosso Código Penal e vai ser deputado de novo!

Aliás, saibam que isso vai acontecer também com os 'petrolões' - são tantos processos que tudo vai se congestionar e, com o tempo, nada será feito.

No Brasil, há dois tipos de ladrões de colarinho branco: há o ladrão 'extensivo' e o 'intensivo'. Não tolero os ladrões intensivos, sem classe... Falta-lhes elegância. Roubam o que lhes aparece na frente, para se vingarem de passadas humilhações, dores de corno, porradas na cara não revidadas, suspiros de mãe lavadeira.

Eu, não. Eu sou cordial, um cavalheiro; tenho paciência e sabedoria, comecei pouco a pouco, como as galinhas da infância que de grão em grão enchiam o papo... Eu sou aquele que vai roubando ao longo da vida política e, ao fim de décadas, já tem 'Renoirs' na parede, iates, helicópteros, esposa infeliz (não sei por que, se dou tudo a ela) e infelizmente filhos estroinas... (mandei estudarem na Suíça e não adiantou).

Eu adquiri uma respeitabilidade altaneira que confunde meus inimigos, que ficam na dúvida se me detestam ou admiram. Considero-me um técnico, um cientista da corrupção nacional...

Ouso mesmo dizer que estou defendendo uma cultura! São séculos de hábitos e cacoetes sagrados que formam um país. Trata-se da beleza do clientelismo ibérico, em que a amizade cordial é mais importante que essa bobagem de 'interesse nacional'! O que meus inimigos chamam de irresponsabilidade e corrupção é a resistência da originalidade brasileira, é a preservação do imaginário nacional! Eu estou no lugar da verdade. Este país foi feito assim, na vala entre o público e o privado. Há uma grandeza insuspeitada na apropriação indébita.

A bosta não produz flores magníficas? O que vocês chamam de 'roubalheira', eu chamo de 'progresso', o doce progresso português que formou esse adultério entre o público e o privado. Eu sempre fui muito feliz... Sempre adorei os jantares nordestinos, com moquecas e sarapatéis, os cálidos abraços das máfias rurais...

Outro dia, um delegado que comprei me convidou para ver uma execução. Topei, por curiosidade; podia ser uma experiência existencial interessante. Era um neguinho traficante pé de chinelo que levaram para um terreno baldio. Ele implorava quando lhe passaram o fio de nylon no pescoço e apertaram devagar até ele cair estrangulado, bem embaixo de uma placa de financiamento público. Na hora, até me excitei; mas quando cheguei em casa, com meus filhos vendo Bob Esponja na TV, fui tomado pelo mal-estar que chamam de 'sentimento de culpa'... Mas isso vai passar logo; sei combater essas fraquezas dos pobres de espírito.

Tem muita verba pública aí, muita emenda no orçamento, empreiteiros me ligando sem parar... Tenho de continuar minha missão."