Roterdã anuncia vencedores O Festival Internacional de Cinema de Roterdã anunciou na sexta os vencedores dos prêmios Hivos Tiger Awards de sua edição 2013. Dezesseis primeiros e segundos filmes integraram a competição, que teve no júri a atriz iraniana Fatemeh Motamedarya; o diretor russo Sergei Loznitsa; o cineasta holandês Kees Hin; o diretor artístico do Festival de Sevilha, José Luis Cienfuegos, e o artista chinês Ai Weiwei. Três longas foram premiados: Môj pes Killer (My Dog Killer), de Mira Fornay (Eslováquia e República Checa), Soldate Jeannette (Soldier Jane), de Daniel Hoesl (Áustria) e Larzanandeye charbi (Fat Shaker), de Mohammad Shirvani (Irã).